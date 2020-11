«Ma sei nescio?», affissi a Ventimiglia i nuovi manifesti contro il Covid realizzati da Regione Liguria

Ventimiglia. «Ho mal di gola, ma vado lo stesso a trovare la nonna», «Ma sei nescio?»; «Vabbè, è una piccola festa tra amici», «Ma sei abelinato?»; «Almeno con gli amici niente mascherina», «Ma sei fuori?». Sono alcuni slogan dei nuovi manifesti della campagna contro il Covid-19 realizzata da Alisa e Regione Liguria. Grandi e colorati come fumetti, i cartelloni con cui è stata tappezzata Ventimiglia contengono vocaboli in dialetto ligure, comprensibili per tutti e sembrano essere rivolti soprattutto a giovani e giovanissimi.

