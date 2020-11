Piano per il centro storico, allo studio anche un microbus elettrico per i vicoli

Genova. Il piano per il centro storico, un grande disegno complessivo per rilanciare sotto tutti i punti di vista la parte più antica di Genova, è quasi pronto sulla scrivania del sindaco ormai da settimane. Era il 1 settembre quando il Marco Bucci annunciava che nel giro di 15 giorni sarebbe stato presentato. Poi, diciamo, è tornato prepotentemente d’attualità un altro tema, quello della pandemia, ma il piano esiste e alcuni dettagli sono stati svelati.

Tra questi anche quello, curioso, che vede la possibilità di un microbus elettrico in grado di transitare nei vicoli (l’immagine in apertura di articolo rappresenta in realtà un modello di slim tram ed è solo suggestiva di quello che potrebbe essere il mezzo pubblico). “Potrà trasportare poche persone per volta, magari anziani o chi ne avrà bisogno, e occuperà lo spazio di metà larghezza di un vicolo, questo per dire che porterà la mobilità elettrica anche lì”. Lo ha anticipato il sindaco Marco Bucci intervistato dal direttore del SecoloXIX Luca Ubaldeschi nell’ambito del ciclo di incontri “Conversazioni sulla città del futuro” a palazzo Ducale che, per via della situazione pandemica, si svolge senza pubblico e trasmessa in streaming.

