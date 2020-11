Rapinavano giovani passeggeri sui treni della Torino-Savona: identificata una gang

Savona. Rapine a bordo dei treni sulla linea Torino-Savona, identificata una gang di 10 criminali che prendeva di mira giovani vittime. Le indagini sono state eseguite dalla Squadra di Polizia Giudiziaria del Compartimento della Polizia Ferroviaria per il Piemonte e la Valle d’Aosta.

Secondo quanto riportato dal Quotidiano Piemontese, il gruppo criminale seguiva sempre lo stesso modus operandi: le giovani vittime, mentre erano sedute nella carrozza, venivano accerchiate, minacciate con coltelli, tubi metallici o bastoni e poi costrette a cedere i loro valori, come denaro, gioielli ed in un caso addirittura i capi di abbigliamento poco prima acquistati. Ma in alcune occasioni, la violenza non è stata solo verbale, le vittime sono state spintonate e costrette a rimanere sedute durante la rapina.

