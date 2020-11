Sanremo, ficus rischia di crollare in via Roma. E’ il gemello di quello precipitato nel 2018

Sanremo. E’ scattata questa mattina la messa in sicurezza di un ficus macrophylla a rischio crollo. Non è una pianta qualsiasi quella su cui i giardinieri specializzati diretti dall’agronomo bordigotto Roberto Garzoglio hanno iniziato a operare alle prime luci dell’alba: si tratta, infatti, del “gemello” del ficus precipitato nel luglio 2018 in via Roma. Uno schianto che aveva provocato la chiusura dell’Aurelia nel tratto di fronte all’Hotel Eletto nel cui giardino erano poste le radici.

... » Leggi tutto