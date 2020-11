Un supermercato al posto del teatro Ambra di Albenga? Un pericolo scongiurato 4 anni fa

Albenga. Sono settimane che il direttore artistico del teatro Ambra di Albenga, l’attore Mario Mesiano, posta su facebook video in cui tiene al corrente dell’ evoluzione della situazione del teatro ingauno.

Teatro chiuso come tutti per disposizioni Dpcm che risente, come inevitabile ,di difficoltà economiche, nonostante il contributo comunale che risulta insufficiente a coprire le spese vive del locale. Al punto che da 9 anni è possibile vedere lo stesso Mesiano con scopa e secchiello fare le pulizie del teatro per non togliere risorse al teatro.

