A “Nota stonata” il Premio Camera di Commercio Riviere di Liguria per il 2020

Borgio Verezzi. Il Premio Camera di Commercio Riviere di Liguria è stato assegnato a “Nota stonata” del francese Didier Caron.

Premiato come spettacolo di maggior successo della 54^ edizione del Festival teatrale di Borgio Verezzi, “Nota stonata” è andato in scena in prima nazionale il 22 agosto scorso in piazza Sant’Agostino. Lo spettacolo, prodotto da Golden Show di Trieste e Teatro della Città di Catania, ha avuto come protagonisti Carlo Greco e Giuseppe Pambieri, diretti in modo eccellente da Moni Ovadia.

