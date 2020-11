Arcelor Mittal, domattina sciopero e corteo dei lavoratori contro la serrata dell’azienda

Genova. Sciopero e corteo fino in Prefettura domani a Genova dei lavoratori di Arcelor Mittal dopo la linea dura dell’azienda che ha risposto al blocco del varco merci in atto dai ieri con l’annuncio dello stop alla produzione in tutto lo stabilimento di Cornigliano. Contemporaneamente sono arrivate le prime lettere – una quindicina al momento ma il numero è destinato a crescere – ai lavoratori che vengono sospesi con effetto immediato da lavoro e stipendio a causa di quello che l’azienda definisce “l’illegittimo blocco fisico dei varchi”. Una sospensione che “non rispetta nemmeno la procedura e la tempistica previste per la trattativa sulla cassa integrazione” ricorda il coordinatore rsu della Fiom Armando Palombo.

La protesta è convocata dalla Fiom. Il concentramento per i lavoratori dell’Ilva è alle 7 davanti alla portineria mentre alle 8.30 in piazza Massena a Cornigliano si riuniranno i lavoratori delle altre fabbriche genovesi che vorranno scendere in piazza accanto agli operai Mittal.

... » Leggi tutto