Genova. Maltrattamenti in famiglia e violenze continuate fino alla più grave, due settimane fa, quando ha colpito la moglie in faccia con una pentola mandandola all’ospedale con una prognosi di 15 giorni.

In altri episodi non le aveva risparmiato pugni al volto e calci alle costole, arrivando anche a colpirla con un ventilatore in testa.

... » Leggi tutto