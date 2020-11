Genova. Sono 1172 i nuovi casi di coronavirus registrati oggi in Liguria dal bollettino di Alisa/Regione per il ministero della Salute. Il dato è relativo a 7022 tamponi effettuati in totale.

Nel bollettino di oggi sono registrati 39 decessi, dato relativo a pazienti morti tra il 1 novembre e la giornata di ieri.

