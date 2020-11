Covid, i timori del sindacato Nursing Up: “A dicembre il collasso del sistema sanitario”

Roma. “I contagi tra gli infermieri e il personale medico sono in crescita costante. Se il trend prosegue in questo modo, tra qualche mese gli ospedali saranno carenti di personale e molti reparti dovranno chiudere. Temiamo una Caporetto sanitaria“. A lanciare l’allarme è il sindacato infermieri italiani, Nursing up.

“Le proiezioni fatte dal nostro staff di monitoraggio e controllo – spiega Antonio De Palma, presidente nazionale del sindacato – ci dicono che a dicembre c’è un rischio concreto per la tenuta complessiva del sistema sanitario italiano. E al sud la situazione rischia di diventare esplosiva”.

