Dazi, Coldiretti Liguria: «Fermare scontro commerciale tra Ue e Usa e avviare dialogo costruttivo»

Genova. «Approvata dal Consiglio Ue dai ministri del Commercio una nuova black list che va a colpire, con dazi al 25%, produzioni Oltreoceano, sulla base della decisione del Wto che autorizza l’UE ad applicare dazi per 4 miliardi di dollari a prodotti e servizi americani in relazione agli aiuti Usa a Boeing, dopo che, per la stessa vicenda, gli Usa erano stati autorizzati, il 24 luglio dello scorso anno, ad applicare sanzioni per un limite massimo di 7,5 miliardi di dollari all’Unione Europea. Questo continuo braccio di ferro non aiuta i commerci internazionali e rischia, nel tempo, di rendere più difficili le esportazioni di altre produzioni dei territori, anche alla luce delle difficoltà generate dalla pandemia» – dice Coldiretti Liguria.

