Ma Arcelor Mittal si sblocca solo a Genova?

In questi giorni la FIOM Liguria è giustamente impegnata in azioni pressanti di lotta per chiedere il ritiro di tre licenziamenti dell’Arcelor Mittal di Genova e allo stesso modo è impegnata sullo stesso problema la FIOM nazionale su Taranto.

Europa Verde Liguria vuole esprimere ancora una volta la propria solidarieta’ a lavoratrici e lavoratori dell’Arcelor Mittal in lotta per la difesa del posto di lavoro contro licenziamenti inqui e punitivi.

