Santa Corona, sindaci e sindacati: “Il Punto Nascite non si tocca”

Ponente. Si è tenuta oggi pomeriggio la conferenza del distretto sociosanitario del comprensorio ingauno in modalità congiunta con la conferenza del distretto del finalese convocata con urgenza per discutere il futuro del Punto nascita dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. La Asl 2 ha ufficializzato in data 4 novembre la chiusura del reparto di ostetricia e ginecologia del nosocomio pietrese e il contestuale trasferimento del punto nascita presso l’ospedale San Paolo di Savona.

All’esito dell’incontro i sindaci hanno stabilito di adottare quale documento condiviso, la delibera già approvata dal Consiglio comunale di Pietra Ligure ieri sera con la quale si chiede la salvaguardia del punto nascite dell’Ospedale Santa Corona.

... » Leggi tutto