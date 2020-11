A tu per tu con mister Simone Rattalino

A tu per tu con Simone Rattalino, allenatore che da questa stagione guida la Villanovese, squadra che milita nel campionato di Seconda Categoria. Rattalino, da giocatore, ha indossato le maglie dell’Alassio e dell’Andora, fino all’età di 20 anni. Ha iniziato ad allenare nel settore giovanile dell’Alassio, per poi guidare varie leve giovanili dell’Andora, con una parentesi al Cisano 2000; in seguito ha condotto la Juniores dell’Albenga, la Juniores del Pietra Ligure dove è stato anche il responsabile del settore giovanile e il Borgio Verezzi in Seconda Categoria.

