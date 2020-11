ArcelorMittal, oggi sciopero e corteo. L’azienda ha già inviato 250 lettere di sospensione dal lavoro

Genova. I lavoratori si sono dati appuntamento alle 7 davanti alla portineria, per partire alle 8 dalla fabbrica e concentrarsi alle 8.30 in piazza Massena. Tensione altissima nello stabilimento ArcelorMittal di Cornigliano. Oggi i lavoratori rispondono con sciopero e corteo fin sotto alla Prefettura alla linea dura dell’azienda che ieri in una nota ha annunciato lo stop alla produzione nello stabilimento di Genova, inviando contemporaneamente ai dipendenti lettere di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione. Sono già 250 le missive ricevute.

La protesta per il licenziamento di tre operai ieri si è tradotta in un blocco al varco merci deciso ieri dalla Fiom, una decisione sostenuta dalla maggioranza dei lavoratori in assemblea.

