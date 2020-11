Carcarese, “Abbasso il Coronavirus, viva il calcio!”: proseguono gli allenamenti dei giovani

Carcare. I bambini hanno bisogno di divertirsi, di fare sport, di correre all’aperto e condividere il tempo con gli amici, anche se a distanza di sicurezza.

“Da quando i protocolli ce l’hanno permesso, abbiamo fatto di tutto affinché i nostri piccoli grandi campioni biancorossi continuassero ad allenarsi, ovviamente nel pieno rispetto delle normative anti Covid – spiegano i dirigenti dell’Asd Olimpia Carcarese -. Ci siamo impegnati e continueremo a farlo soprattutto per loro… per regalare ai nostri bimbi qualche ore di felicità in un momento così buio e difficile per tutti“.

