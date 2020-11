Carige, accelera il recupero della redditività: ma nel terzo trimestre perdita di 24 milioni

Regione. Sono stati approvati quest’oggi dal consiglio di amministrazione di Banca Carige i risultati consolidati al 30 settembre 2020 della gestione ordinaria iniziata il primo febbraio 2020, e riferita quindi a 8 mesi.

Il gruppo registra nel terzo trimestre una perdita di 24,1 milioni di euro, in netto miglioramento rispetto ai primi cinque mesi di gestione ordinaria (-97,8 milioni); tale risultato è stato conseguito mediante un forte incremento dei ricavi core, accelerando sul percorso di recupero della redditività nonostante la permanenza di un contesto pandemico grave e in via di ulteriore peggioramento.

