“Declassata” sui social: il gruppo “Ilaria Caprioglio Sindaco” diventa “Savona Comune e Città”

Savona. Si chiamava “Ilaria Caprioglio sindaco” sin dalla creazione, avvenuta il 9 aprile 2016. Da oggi, invece, si chiamerà “Savona Comune e Città”. Il gruppo Facebook da sempre collegato al sindaco di Savona cambia nome, ed è impossibile non leggere dietro questa mossa un primo passo per prendere le distanze dalla figura di Caprioglio in vista delle prossime elezioni amministrative.

La pagina è amministrata da tre persone da sempre considerate di centrodestra o vicine a tale schieramento: Ubaldo Borchi (Liguria Popolare), Silvano Molinas (amministratore anche di altri gruppi) ed Ettore Molino (ex assessore alla Cultura ad Albissola Marina). Proprio quest’ultimo è l’autore materiale del cambio di nome, con annessa modifica anche dell’immagine di copertina. Mosse dal chiaro sapore pre-elettorale.

