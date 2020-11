Io siamo una folla

“Prima di tutto, io vengo ad esistere in quanto me per la mia coscienza irriflessa. Questa irruzione del me è stata spesso descritta: io mi vedo perché mi si vede […] Ora la coscienza irriflessa è coscienza del mondo. Il me esiste dunque per essa sullo stesso piano degli oggetti del mondo […] Io per me sono solo un puro rinvio ad altri”. Ho appena concluso la lettura di un intrigante romanzo fondato su una storia vera che si occupa proprio di personalità ed identità, mi riferisco a “Una stanza piena di gente” scritto da Daniel Keyes. Racconta la storia di Billy Milligan, autore più o meno confesso di stupri e rapine, arrestato il 27 ottobre 1977 per essere sottoposto a un processo dall’esito scontato. Nel corso della perizia psichiatrica a suo carico, però, compaiono in lui diverse personalità, soggetti di età e sesso diversi, che parlano lingue diverse, che hanno capacità e passioni assolutamente contrastanti. Il numero complessivo arriva a 23 più una, quella che dovrebbe o potrebbe “fondere” le forze centrifughe del caos in un equilibrato essere umano. Vicende terribili e violenze infantili hanno innescato il lacerante processo di scissione e l’epilogo può essere sintetizzato da quanto Billy scrive a Keyes: “Solo chiudendo la porta sul mondo reale, noi potremo vivere in pace nel nostro”

A parte suggerire la lettura del romanzo che si presenta come una sorta di thriller psicologico, mi è parso utile andare a riprendere una antica conoscenza, Jean – Paul Sartre ed, in particolare, il passo della nostra apertura tratto dal suo “L’essere e il nulla”. Il tema inquietante, la domanda imprescindibile che, nella più o meno presunta normalità, nemmeno ci si pone data la supposta ovvietà della risposta, è: chi sono io? Nel caso di Billy “io siamo noi”, anzi, essendo impossibile la coesistenza in un’unità psichica di Ragen, un ventitreenne serbo croato di una ferocia animalesca mosso da istinto di protezione verso i più deboli, Arthur, un ventiduenne intellettuale e snob, una giovane lesbica, una bimba di pochi anni e tutti gli altri, è corretto affermare: “noi siamo io”! L’argomentazione sartriana è sottile e complessa, impossibile analizzarla nella sua totalità, mi limiterò ad assumere alcune affermazioni e a tentare di tradurle in un quotidiano più prossimo ad ognuno di noi. La consapevolezza di sé attraverso lo sguardo dell’altro, fenomeno che Sartre sottolinea nella vergogna e (a volte) nell’orgoglio, determina una sorta di scissione tra l’io per me e l’io in me. L’io che si incontra è ciò che esiste per l’altro, è un io che non mi appartiene né mai potrà appartenermi, “Io sono – scrive il filosofo – al di là di qualsiasi conoscenza, quel me che un altro conosce”. Ma questo mi angoscia, per l’altro io sono un dato del mondo, come è questa tastiera o la porta del mio studio, ma io mi so anche come “mia libera creazione coscienziale”. Ma rapportarsi con l’altro è fondamentalmente riconoscergli il diritto alla sua libertà e la sua libertà è possibilità prospettica, cioè la sua creazione di me in lui attraverso il suo sguardo, il suo mondo, il suo scorrere fuori di me. Posso far coincidere i due me stesso, quello per me e quello per l’altro?

