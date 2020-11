Genova. «Sono circa 13mila i bar, i ristoranti, le pizzerie e gli agriturismi chiusi da oggi, e per i prossimi 14 giorni, in Liguria, strutture che potranno contare solo sull’asporto e le consegne a domicilio, con perdite di fatturato considerevoli e un conseguente effetto a valanga sull’intera filiera agroalimentare per il mancato acquisto di alimenti e vino fuori casa».

