Liguria in zona arancione, Coldiretti: “Stop a 13mila bar, ristoranti e agriturismi”

Liguria. Sono circa 13mila i bar, i ristoranti, le pizzerie e gli agriturismi chiusi da oggi, e per i prossimi 14 giorni, in Liguria, strutture che potranno contare solo sull’asporto e le consegne a domicilio, con perdite di fatturato considerevoli e un conseguente effetto a valanga sull’intera filiera agroalimentare per il mancato acquisto di alimenti e vino fuori casa. E’ quanto emerge da un’analisi di Coldiretti Liguria per l’entrata della nostra regione nelle zone ad elevata gravità (zona arancione) a causa dell’andamento epidemiologico.

Nelle regioni dove si registrano scenari di elevata o massima gravità sono sospese tutte le attività di ristorazione e, quindi, anche la somministrazione di pasti e bevande da parte degli agriturismi, con unica eccezione, per alberghi e agriturismi con pernottamento che possono continuare a fare ristorazione unicamente per i clienti che vi alloggiano. Nelle zone critiche è consentita la sola consegna a domicilio, nonché fino alle ore 22 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle vicinanze dei locali.

