Med Seawork a Genova, cresce l’interesse delle imprese anche se sarà edizione virtuale

Genova. La prima edizione di Med Seawork si è chiusa a giugno 2019 ai Magazzini del Cotone dando un appuntamento al 2020, che è stato puntualmente rispettato.

La seconda edizione della manifestazione B2B dedicata ai mestieri del mare si svolge regolarmente dal 10 al 12 novembre, in piena emergenza Covid-19. Da tempo gli organizzatori (Promos Italia, struttura per l’internazionalizzazione del sistema nazionale delle Camere di Commercio e Camera di Commercio di Genova) avevano deciso di puntare tutto sul digitale e affidarsi alla piattaforma In Buyer: una vetrina virtuale che valorizza i prodotti nazionali in cui le imprese italiane interessate alla vendita e i “buyer” esteri possono incontrarsi, conoscersi e decidere di fissare un appuntamento per il meeting virtuale.

