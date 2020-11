Noberasco e Bonifiche Ferraresi: siglato nuovo accordo per investire sul made in Italy

Carcare. Bonifiche Ferraresi, la più grande azienda agricola italiana con i suoi 8.300 ettari di Superficie Agraria Utilizzata in Italia, società del Gruppo BF SpA, gruppo agroindustriale quotato alla Borsa di Milano, e Noberasco – la società leader in Italia nel settore della frutta secca e in quella disidratata – hanno firmato un accordo di medio periodo per lo sviluppo di nuove filiere italiane nei settori di riferimento.

Dopo il successo e l’apprezzamento raccolto dall’iniziativa lanciata all’inizio di settembre 2020 con il progetto della filiera certificata dell’arachide italiana – reso possibile grazie alla collaborazione tra SIS (Società Italiana Sementi, la prima azienda del settore sementiero a capitale 100% italiano, che vede come azionista di riferimento il Gruppo BF Spa), Noberasco e Coldiretti – le due aziende hanno deciso di consolidare la loro partnership, studiando per l’intero territorio nazionale, nuovi progetti di filiere e nuovi comparti di applicazione.

