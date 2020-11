Tutte le assurdità della zona arancione, ci negano persino una pasta a mezzogiorno

Provincia. La giornata scorre via difficile, complicata e confusa perché è la prima dopo l’inserimento della Liguria, e quindi anche della provincia di Savona, in zona arancione. Molti concetti e molti pareri sono già stati espressi, ma l’attenzione (spesso la disperazione) della gente è per forza di cose focalizzata ancora su questo argomento.

Guardando e riguardando i provvedimenti del governo e le differenze tra zona gialla e zona arancione, alla fine salta agli occhi evidente che penalizzati sono soprattutto bar e ristoranti, che pagano per tutti o quasi. Volendo persino distinguere tra le due categorie – ammesso che sia giusto farlo – totalmente incomprensibile appare il divieto per i ristoranti, soprattutto a pranzo (di sera si vuole comunque limitare la circolazione delle persone), visto che al loro interno possono essere rispettate le distanze senza alcun problema e non esiste certo il pericolo di assembramenti esterni. Una pasta a mezzogiorno no, neanche quella?

... » Leggi tutto