Un career day virtuale: colloqui online il 18 novembre per gli studenti di Economia

Genova. Il Dipartimento di Economia dell’Università di Genova, dopo l’esperienza dello scorso maggio, ha deciso di organizzare nuovamente, il 18 novembre 2020, un Virtual Career Day.

Nonostante la nuova emergenza sanitaria che si sta profilando, abbiamo pensato di dare un segnale forte, per i nostri giovani: creare per loro un evento volto a valorizzare le attività di orientamento in uscita del dipartimento e le attività di recruitment delle aziende. Il Career Day è infatti rivolto alla comunità degli studenti, dei laureandi e dei neolaureati, sia dei corsi di laurea Triennali, sia di quelli Magistrali.

Utilizzando le modalità virtuali, i nostri studenti, laureandi e laureati potranno conoscere le opportunità professionali (tirocini, stage, lavoro) offerte dalle aziende partecipanti. Il personale del recruitment potrà svolgere colloqui personali, incontrando virtualmente i nostri studenti” afferma il prof. Alberto Quagli, direttore del DIEC, che promuove l’evento.

