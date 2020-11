Al Salone Orientamenti arriva l’App A-World: una guida per vivere in modo sostenibile

Liguria. La terza giornata del 25° Salone Orientamenti si è svolta nel segno del tema della sostenibilità e la conferma di numeri di partecipazione davvero importanti. Il dato parziale alle ore 17e30 evidenzia: 14.218 visitatori della piattaforma http://SaloneOrientamenti.it (per 187.996 visualizzazioni).

In 5.003 si sono collegati sulla pagina facebook e 980 sul canale youtube. Sono stati 8.324 i partecipanti agli Webinar mentre in 5.173 si sono collegati sul sito istituzionale (per 15.152 visualizzazioni). Più di 25.000 i contatti sul canale 11 della Tv per un totale pari a 58.698.

