Caccia libera anche con zona arancione? I Verdi: “Non è uno sport e non ferma la proliferazione dei cinghiali”

Liguria. L’assessore alla Caccia della Regione Liguria, Alessandro Piana, ha inviato una richiesta al prefetto di Genova, Carmen Perotto, in relazione alla possibilità di fare esercitare la caccia con spostamenti su tutto il territorio regionale, sostenendo che “questa rientra tra le attività sportive o motorie”. I Verdi ribadiscono in primo luogo che non si può considerare la caccia un’attività sportiva, in quanto non si tratta di disciplina riconosciuta dal Coni e si chiedono per quanti anni ancora si dovrà ripetere come la caccia al cinghiale sia un danno evidente per l’Agricoltura.

“Sul territorio italiano si stima la presenza di circa 2 milioni di cinghiali (600mila nel 2005-900mila nel 2010) dopo tanti anni di caccia indiscriminata, di estensione di nuovi habitat ed elevata disponibilità di cibo e si ricorda che questi ungulati sono stati introdotti a scopo venatorio con il risultato che i danni all’agricoltura si sono moltiplicati nel tempo e non ridotti proprio per i sistemi sbagliati di caccia. Dobbiamo perseverare diabolicamente su questa strada? Per prima cosa è necessario mettere fine ad ogni pratica di ripopolamento e foraggiamento degli ungulati e di vendita illegale delle loro carni (un giro d’affari di un milione di euro ogni anno)” affermano i Verdi.

