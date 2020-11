Coronavirus, a Genova un’ordinanza del sindaco vieterà le passeggiate sui lungomare

Genova. “Stiamo lavorando a un’ordinanza con cui già da questo sabato e domenica vieteremo il passeggio in alcune parti della città, pensiamo le classiche passeggiate e le spiagge”. Lo ha annunciato il sindaco di Genova Marco Bucci durante il punto stampa Covid in sala trasparenza.

La nuova misura, aggiuntiva rispetto al dpcm e alle ordinanze già in vigore, sarà attiva solo al sabato e alla domenica. “Questo per vedere al più presto la curva dei contagi scendere ancora di più e sparire”. Il sindaco ha spiegato che il “transito per raggiungere le attività commerciali sarà consentito”.

