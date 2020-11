Coronavirus, gli infettivologi guideranno i medici “a distanza” per curare i pazienti a domicilio

Genova. Parte nel territorio della Asl 3 genovese il teleconsulto per i pazienti Covid-19 curati a domicilio. I medici di famiglia potranno registrare online i dati clinici dei loro pazienti e in tempo reale un team di infettivologi dell’ospedale San Martino potrà fornire consulenza. In questo modo la Regione conta anche di ridurre gli accessi impropri al pronto soccorso.

La piattaforma informatica è stata sviluppata da Liguria Digitale ed è compresa nel sistema Poliss già utilizzato da Alisa. L’obiettivo è assicurare ai pazienti domiciliari un elevato standard di assistenza fornendo, di fatto, le cure secondo i protocolli ospedalieri. In caso fosse necessario il ricovero, sarà assicurato un canale dedicato per evitare il passaggio dal pronto soccorso.

