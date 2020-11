Covid, Toti: «Rt in calo in Liguria, spero che conclusi i 15 giorni in fascia arancione potremo tornare a una parziale normalità»

Genova. «Il 27 ottobre avevamo un Rt pari a 1.47 in Liguria dato in base al quale siamo stati inseriti nella fascia arancio e pari a 1.52 a Genova. Oggi l’Rt calcolato da Alisa è pari a 1.10 in Liguria e 1.06 a Genova: questo è il segnale che se il dato si stabilizzerà le misure prese con il sindaco Bucci e in generale su tutto il territorio regionale stanno iniziando a produrre il risultato sperato. Siamo sulla buona strada auspico che conclusi i 15 giorni in fascia arancione in base al Dpcm del governo potremo tornare ad una parziale normalità. Ma questo sarà possibile solo se tutti continueremo a comportarci con grande grande rigore nel rispetto delle regole». Così ha detto il presidente della Regione Giovanni Toti che ha tracciato il punto sulla situazione Covid in Liguria.

... » Leggi tutto