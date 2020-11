Decreto ristori, Cna: “Rivolgere contributo anche ad artigiani della ristorazione”

Savona. “Pur accogliendo positivamente il provvedimento che ha ampliato la platea inserendo settori dimenticati nel precedente decreto come i bus turistici, i fotografi e le lavanderie industriali, non possiamo non stigmatizzare il discriminatorio trattamento riservato agli artigiani della ristorazione ai quali viene riconosciuto un ristoro pari soltanto al 50% del precedente”.

A dirlo è Paola Freccero, presidente di CNA Savona, che spiega: “Auspichiamo che in fase di conversione del provvedimento il Parlamento alzi il contributo al 200% come per le altre attività della ristorazione. Allo stesso modo sollecitiamo il legislatore ad inserire le lavanderie professionali, ingiustificatamente escluse tra i beneficiari dei contributi e fortemente penalizzate dalle restrizioni in essere”.

... » Leggi tutto