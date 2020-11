Il Covid cambia la “Colletta Alimentare”, in Liguria quest’anno la spesa si fa con le card

Genova. Cambia la forma, non la sostanza della 24a Giornata Nazionale della Colletta Alimentare: quest’anno nei supermercati si potranno acquistare dal 21 novembre all’8 dicembre delle “gift card” da 2, 5 e 10 euro. A fine Colletta il valore complessivo di tutte le card acquistate sarà convertito in cibo non deperibile come pelati, legumi, alimenti per l’infanzia, olio, pesce e carne in scatola e altri prodotti che servono maggiormente.

