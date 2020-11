L’Albisola Pallavolo resiste: “Lo sforzo è considerevole, ma è giusto provare a proseguire”

“Lo sport ha un valore sociale importante e l’Albisola Pallavolo ha deciso di mantenere l’impegno preso con tante famiglie mandando avanti l’attività delle prime squadre e, in particolar modo, quella del settore giovanile”.

Con queste parole il dirigente Roberto Buzio sottolinea il tentativo dell’Albisola Pallavolo e del Planet Volley, sezione della società attiva in territorio savonese, di non fermare gli allenamenti anche in un momento così complicato. “Stiamo mettendo in campo un sforzo non indifferente – spiega – anche in termini di costi per la sanificazione ma crediamo che sia la cosa giusta da fare perché è importante garantire specialmente ai più piccoli la possibilità di fare movimento in sicurezza”.

