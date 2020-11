“L’Esselunga aumenterebbe i rischi di contagio”, l’appello dei residenti di Albaro per fermarne l’apertura

Genova. Un luogo di grande attrattiva commerciale, con la previsione di grossi afflussi di persone da ogni parte della città e possibili code sui marciapiedi. Questo lo scenario che viene prefigurato dai residenti di Albaro a proposito della imminente apertura del primo punto vendita di Esselunga.

Ma alla problematica “logistica”, oggi si aggiunge quella sanitaria: secondo i dati forniti alla stampa da Alisa, il quartiere di Albaro è il secondo in città per circolazione del virus, e l’apertura dello mega store potrebbe innescare un effetto moltiplicatore per il rischio di contagio.

