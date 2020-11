“Più corsie gialle per il trasporto pubblico”, domani pomeriggio la protesta a Brignole

Genova. L’appuntamento è domani (venerdì) alle ore 17 davanti alla stazione Brignole. Qui numerose associazioni e comitati organizzeranno un presidio di protesta per chiedere alla giunta Bucci interventi concreti per potenziare subito il trasporto pubblico. “Il tempo sta scadendo – spiegano i promotori – e per questo presentiamo otto richieste al Comune di Genova”.

Il tema portante è quello delle corsie gialle riservate ai mezzi pubblici. Il progetto dei quattro assi filoviari prevede già di incrementarle, ma le associazioni chiedono di anticipare alcuni interventi. Al primo posto, rendere operativa per tutto l’arco della giornata la corsia riservata di via Canevari, che attualmente dopo le 9.30 viene destinata a parcheggi a rotazione a servizio delle attività commerciali. Ripristinare la corsia gialla in via Siffredi, sospesa due anni fa per l’emergenza Morandi. Ma anche riportare la fermata di via di Francia nella sua sede originaria e obbligare Amt a ricollocare gli orari alle fermate

... » Leggi tutto