Progetto centro storico, “le idee partono da te”: al via la call per il logo e il nome del rilancio

Genova. Saranno i cittadini a proporre la loro idea di centro storico, attraverso un logo e un nome che contribuiranno al suo rilancio. Il Comune di Genova dà il via a un concorso di idee, aperto a tutti, per disegnare l’immagine dell’ampio piano per il centro storico che la giunta sta elaborando.

Sul sito del Comune è già presente un form dedicato, intitolato: “Progetto centro storico, le idee partono da te”. Il form è attivo fino alle ore 18 di mercoledì 18 novembre 2020. Le proposte per nomi e loghi andranno a comporre un’immagine coordinata che accompagnerà le operazioni che, via via, verranno messe in campo per migliorare la vivibilità del quartiere per residenti e turisti.

