Tirreno Power, Uniti per la Salute: “Chiediamo alle istituzioni di discutere sulla scelta di un nuovo gruppo a turbogas”

Vado Ligure. “Riteniamo gravissimo che la Tirreno Power, un’azienda implicata attualmente con diversi dirigenti o ex dirigenti in un processo per disastro ambientale e sanitario sul territorio savonese abbia l’ardire di chiedere su quello stesso territorio l’autorizzazione a potenziare proprio il sito legato a quella vicenda sociale e sanitaria, ancor prima che giudiziaria”.

A dirlo è Uniti per la Salute ODV, dopo aver appreso che l’azienda abbia avviato le pratiche per potenziare l’impianto di Vado Ligure con “un ulteriore gruppo a turbogas accanto all’attuale unità da 800 MW, operativa fin dal 2007, in pieno centro abitato”.

