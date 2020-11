Trasporti, la preoccupazione dei sindacati liguri: «Rifinanziare fondo nazionale»

Genova. Al termine dell’incontro con l’assessore ai Trasporti della Regione Liguria, Giovanni Berrino, in presenza degli Enti di Governo Provinciali e delle Aziende di TPL Liguri, preso atto delle notizie comunicate dal MIT alle Regioni relative alle iniziative da mettere in campo in previsione della ripresa delle attività (mantenimento della capienza del 50% dei passeggeri trasportati, ulteriori 300 milioni da utilizzare entro il 31 gennaio per ristorare le aziende e per servizi aggiuntivi), le organizzazioni sindacali si dichiarano allarmate per lo stato in cui versa il settore.

