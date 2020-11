Un cimitero per gli animali d’affezione, il consiglio comunale genovese dice sì

Genova. Il consiglio comunale genovese ha votato all’unanimità una mozione che impegna il sindaco e la giunta a individuare un’area da destinare alla creazione di un cimitero dedicato agli animali d’affezione. E’ successo durante la seduta di oggi. Il documento è stato presentato da Federico Bertorello (Lega), Franco De Benedictis e Alberto Campanella (Fdi).

Per arrivare alla nuova struttura, si legge nella mozione, sarà necessario anche promuovere un progetto di fattibilità da demandare agli uffici tecnici interni e con il coinvolgimento delle associazioni locali di volontariato che operano in difesa degli animali, e istituire servizi e infrastrutture funzionali, ad esempio un forno crematorio, la cui realizzazione e gestione sarà senza oneri per l’ente, magari tramite la concessione a privati.

