“No alla rimessa filobus al posto del parco”, i cittadini di Quarto in presidio sotto palazzo Tursi

Genova. “Sindaco e assessori, la valletta delle Campanule non si cementifica. Lo avete promesso prima delle elezioni e ora vi siete rimangiati la parola”. Con questo j’accuse i cittadini di Quarto dalle parole passano ai fatti, organizzando la prima manifestazione contro la decisione del Comune di Genova di costruire una nuova rimessa per i filobus nell’area verde di via delle Campanule.

La decisione di scendere in piazza arriva dopo lo sblocco delle manifestazioni da parte di Regione Liguria: “La manifestazione si svolgerà in forma statica, nel massimo rispetto delle normative governative di contrasto alla diffusione del virus – si legge nel volantino – con mascherine e distanziamento tra i manifestanti ma anche per i passanti”.

