Roccavignale, la grotta dei Castagni ospiterà l’edizione 2020 del presepe vivente

Roccavignale. La Pro Loco di Roccavignale ha deciso: è la Grotta dei Castagni la “location” scelta per il Presepe Vivente, edizione speciale 2020. Speciale perché a distanza, come tutto, in questo strano inverno condizionato dalla pandemia in corso.

Spiega il presidente, Mario Bracco: “Una volta stabilito, già in agosto, che l’edizione di quest’anno non si sarebbe svolta con il solito copione, a tutela della salute di figuranti e visitatori, ci siamo messi a pensare a soluzioni diverse, anche un po’ creative. L’unica scena del Presepe veramente imprescindibile è la Natività e su quella ci concentreremo. Abbiamo pensato di abbandonare la classica ambientazione all’interno del Borgo e di sfruttare la Grotta dei Castagni, una delle due grotte che il Gruppo di Protezione Civile di Roccavignale aveva scoperto e ripulito l’estate scorsa. L’effetto, pensiamo, sarà suggestivo e nello stesso tempo valorizzeremo il lavoro dei volontari”.

