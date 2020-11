Sciopero dei servizi di pulizia e sanificazione, Pastorino (LC): “La sinistra deve essere accanto ai lavoratori e alle lavoratrici”

Genova. “La sinistra deve essere qui, accanto alle lotte sindacali per i diritti delle lavoratrici e ai lavoratori e per contrastare organizzazioni datoriali che vogliono soltanto libertà di sfruttamento”. Queste le dichiarazioni del capogruppo di Linea Condivisa Gianni Pastorino, presente allo sciopero a Genova delle lavoratrici e dei lavoratori dei servizi in appalto di pulizia e sanificazione.

“Queste lavoratrici svolgono un ruolo essenziale per il contenimento del contagio da covid-19. Negli ospedali, nelle RSA, nelle scuole, nei tribunali, nelle fabbriche e negli uffici pubblici e privati. E oggi, giustamente, scioperano. Perché le associazioni datoriali fino ad ora hanno fatto orecchie da mercante, e da oltre 7 anni lavoratrici e lavoratori attendono il rinnovamento del contratto collettivo nazionale. E perché le retribuzioni sono basse, salute e sicurezza precarie e i diritti pochi”.

