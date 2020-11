Spiagge e lungomare vietati, l’appello del Soccorso Alpino: “Non riversatevi sui sentieri, serve prudenza”

Genova. Alla luce dell’ordinanza anti-covid annunciata dal sindaco di Genova Marco Bucci che, nel weekend, vieterà le passeggiate sui lungomare e l’accesso alle spiagge della città, c’è già chi si sta organizzando, meteo permettendo, per trovare nuovi sfoghi all’aria aperta, nuovi spazi dove trascorrere qualche ora di svago.

Un trend, quello della riscoperta dei sentieri alle spalle di Genova, che si è già palesato nelle passate settimane, anche favorito da un autunno particolarmente mite, ma che potrebbe letteralmente esplodere in questi sabato e domenica. O almeno fino a quando l’ordinanza resterà in vigore. Ma c’è chi mette in guardia i genovesi, e non solo loro, dal prendere d’assalto colline e boschi, ed il Soccorso Alpino ligure.

