Test antidroga, la maggioranza a Tomatis (Lega): “Insinuazioni gravi e diffamatorie”

Albenga. Come annunciato a Ivg.it dal consigliere della Lega Roberto Tomatis (leggi qui), durante il Consiglio comunale di ieri è stata annullata in autotutela (con il voto favorevole di tutti i consiglieri sia di maggioranza che di opposizione, tranne quello del consigliere Tomatis) la delibera che prevedeva l’obbligatorietà dei test antidroga per tutti gli amministratori.

Ad incidere sulla decisione, il parere del segretario generale Nerelli che ha evidenziato l’illegittimità della delibera, approvata il 26 giugno, in quanto “sulla base della Costituzione italiana, non è possibile obbligare qualcuno a sottoporsi ad un esame medico”.

... » Leggi tutto