Toti: “Negli ospedali 60% di posti dedicati al Covid”. E l’opposizione fa dietrofront sul commissario

Genova. “Abbiamo circa il 55-60% di tutti i posti letto dei nostri ospedali dedicati al Covid. Il resto è per le emergenze, le urgenze e gli interventi non differibili”. È quanto ha comunicato il presidente Giovanni Toti nel corso del consiglio regionale monotematico interamente dedicato all’emergenza coronavirus.

“Al momento – ha aggiunto Toti – con un centinaio di posti dedicati alle terapie intensive Covid e 1.400 posti letto per la media intensità, siamo stati costretti a chiudere circa la metà delle attività non dedicate al Covid”. Il piano incrementale prevede circa 2mila posti letto: se si dovesse arrivare a questa soglia “saremmo in grandissima difficoltà ad andare oltre alle attività indifferibili da pronto soccorso, ma visto che l’indice Rt sta migliorando mi auguro nelle prossime settimane di poter riprendere in parte le attività di elezione medica che siamo stati costretti a sospendere”.

... » Leggi tutto