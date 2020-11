Tutta Quezzi si mobilita per ricordare Gaia, la ragazza vittima dell’auto pirata in piazzetta

Genova. Un quartiere unito e compattissimo nel dolore, ma anche nella voglia di non lasciare sola una famiglia spezzata. Così si presenta Quezzi a poche ore dalla notizia che ha lasciato tutti atterriti: la giovanissima Gaia Morassutti, 16 anni, si è spenta dopo quasi venti giorni di agonia, vittima della follia su quattro ruote in un sabato sera che stava trascorrendo come tanti, su una panchina a chiacchierare con gli amici.

Questa sera in piazzetta Pedegoli si sono riuniti spontaneamente tanti ragazzi che la conoscevano. Hanno osservato un minuto di silenzio davanti al luogo della tragedia, dove ancora si riconoscono i segni della devastazione: le transenne, i resti carbonizzati del motorino andato in fiamme, le panchine distrutte. Ognuno ha portato un fiore, un segno di vicinanza e affetto. Alla fine un lungo e commosso applauso si è levato dalla strada.

