Viticoltura, Coldiretti Liguria: «Il crollo delle spese di fine anno a tavola e sotto l’albero rischia di pesare sui vini liguri»

Genova. «La chiusura del canale Ho.re.ca, con l’entrata della Liguria in zona arancione, assesta un duro colpo per uno dei settori di punta dell’agricoltura ligure, quello vitivinicolo, mentre sul versante dell’export, nonostante la situazione, la qualità del vino locale continua a spingere il prodotto sui mercati internazionali, facendo segnare un +8,9% nei primi sette mesi del 2020, in controtendenza rispetto al mondo del vino italiano in calo del 3,2%».

