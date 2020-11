Albisola punta alla mobilità sostenibile per abbattere il traffico: “Piste ciclabili che dall’entroterra arrivino al mare”

Albisola Superiore. Per fronteggiare l’annoso problema del traffico in città, Albisola Superiore punta a una mobilità che veste i panni della sostenibilità. “Realizzare delle strade alternative, piste ciclabili o bike lane ci permetterebbe di far muovere i cittadini su strade più sicure e non sulle direttive principali spesso congestionate dal traffico pesante e dalle vetture”.

Questa la sfida promossa dai consiglieri comunali Carlo Rossi e Davide Erriu: “Avere una città sviluppata in piano ci consente infatti di poterci spostare in bicicletta e in sicurezza da Albisola Superiore ad Albisola Capo, da Luceto al mare e viceversa e di abbattere così parte del traffico, dell’inquinamento e di avere un vantaggio a livello turistico e per la mobilità della popolazione” afferma Rossi.

