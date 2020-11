Annullato il Premio San Leonardo Città di Imperia 2020: riconoscimento ai medici e agli infermieri impegnati contro la pandemia

Imperia. Il Circolo Parasio a seguito di un incontro con il sindaco Claudio Scajola che ha avuto per oggetto il confronto sul da farsi riguardo alle manifestazioni in programma, in primis l’atteso Premio San Leonardo Città di Imperia. Dovendo, naturalmente, rispettare le decisioni del Governo contenute nell’ultimo Dpcm valido fino al 3 dicembre, l’organizzazione si trova costretta a comunicare ufficialmente che non si potrà svolgere, per quest’anno, la cerimonia di premiazione dei 4 soggetti designati: l‘Ordine dei Medici, l’Ordine degli Infermieri, la dottoressa Didi Massabò, la società Merano s.p.a.

