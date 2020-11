Celle Ligure, casi positivi in una struttura per anziani: struttura sgomberata per sanificazione

Celle Ligure. Il Covid entra ancora in una struttura per anziani. Dopo la Casa di Riposo è la volta di una Residenza Servita che è stata prontamente sgomberata e predisposta per la sanificazione.

I trasferimenti degli ospiti sono stati effettuati ieri pomeriggio, venerdì 13 novembre, da diverse ambulanze tra cui la Croce Verde di Albissola, la Croce Rossa di Millesimo, Pietra Soccorso e la Croce Bianca di Carcare. Secondo quanto si è appreso i pazienti Covid sono stati trasferiti presso le strutture idonee della provincia, gli altri ospiti, risultati negativi, sfebbrati e con perfetta saturazione, sono stati trasportati presso altre Residenze Sanitarie.

